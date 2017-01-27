В Мариуполе избили полицейского

В Мариуполе Донецкой области местный житель с кулаками набросился на сотрудника правоохранительного ведомства. Как рассказали в областной прокуратуре, инцидент произошел в начале января текущего года – пьяный молодой человек, находясь в маршрутном автобусе, начал выражать недовольство в адрес работника полиции, который был одет в форму.

"Выйдя из автобуса, преступник избил полицейского. Его действия были квалифицированы по статье "насилие в отношении работника правоохранительного органа", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что в этот же период в Кальмиусском районе. Мариуполя другой горожанин в пьяном виде ножом угрожал убийством военнослужащему.

Теперь задержанным грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, под Харьковом мужчина убил друга и сбросил тело в реку.