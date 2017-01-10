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В Мариуполе копа избили за замечание в автобусе http://www.segodnya.ua/img/article/7867/25_main.1484036261.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/25_tn.1484036261.jpg Донбасс Полицейские уже задержали молодого дебошира

В Мариуполе копа избили за замечание в автобусе

Сегодня, 10:14

Полицейские уже задержали молодого дебошира

Дебошира задержали. Фото: vz.ua
Дебошира задержали. Фото: vz.ua

В Мариуполе избили полицейского. По информации правоохранителей, инцидент произошел в автобусе.

"Сотрудник областного главка полиции по дороге домой со службы в общественном транспорте сделал замечание пассажиру, который вел себя вызывающе. Мужчина в ответ спровоцировал словесный конфликт, а когда правоохранитель вышел из автобуса, догнал и избил его", – рассказали в полиции Донецкой области.

Дебоширом оказался 27-летний безработный мариуполец. Он признался, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому так агрессивно отреагировал на замечание правоохранителя. 

Сейчас мужчина задержан.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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