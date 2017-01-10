В Мариуполе копа избили за замечание в автобусе
Полицейские уже задержали молодого дебошира
В Мариуполе избили полицейского. По информации правоохранителей, инцидент произошел в автобусе.
"Сотрудник областного главка полиции по дороге домой со службы в общественном транспорте сделал замечание пассажиру, который вел себя вызывающе. Мужчина в ответ спровоцировал словесный конфликт, а когда правоохранитель вышел из автобуса, догнал и избил его", – рассказали в полиции Донецкой области.
Дебоширом оказался 27-летний безработный мариуполец. Он признался, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому так агрессивно отреагировал на замечание правоохранителя.
Сейчас мужчина задержан.
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