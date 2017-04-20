В Мариуполе ликвидировали банду вымогателей

В Мариуполе арестованы пятеро правонарушителей, которые вымогали деньги у местного предпринимателя. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По данным ведомства, злоумышленники требовали 20 000 долларов США.

"В ходе спецоперации правоохранители задержали всех правонарушителей, среди которых двое граждан Украины, двое граждан Российской Федерации и гражданин Австрии. Всем фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – пояснили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

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