В Мариуполе мужчину забили до смерти из-за ревности

В Мариуполе мужчина стал жертвой конфликта, который разгорелся из-за девушки. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, инцидент произошел вчера в одной из многоэтажек Центрального района.

"Из местной больницы сообщили о том, что к ним был доставлен житель 1987 года рождения с многочисленными травмами головы, который менее чем через час умер. Сотрудники полиции установили, что хозяева квартиры пригласили к себе гостей, между которыми во время употребления спиртного произошел конфликт. Исчерпать его было решено "по-мужски", – отметили в полиции.

Злоумышленник своей вины не отрицал и сразу стал сотрудничать со следствием. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Мариуполе двух начальников обвинили в смерти работника.