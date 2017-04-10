В Мариуполе мужчину забили до смерти из-за ревности

Вчера, 14:28

Выходные зкончились трагически для одного из местных жителей

Подозреваемого задержали. Фото: atn.ua
Подозреваемого задержали. Фото: atn.ua

В Мариуполе мужчина стал жертвой конфликта, который разгорелся из-за девушки. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, инцидент произошел вчера в одной из многоэтажек Центрального района.

"Из местной больницы сообщили о том, что к ним был доставлен житель 1987 года рождения с многочисленными травмами головы, который менее чем через час умер. Сотрудники полиции установили, что хозяева квартиры пригласили к себе гостей, между которыми во время употребления спиртного произошел конфликт. Исчерпать его было решено "по-мужски", – отметили в полиции.

Злоумышленник своей вины не отрицал и сразу стал сотрудничать со следствием. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Мариуполе двух начальников обвинили в смерти работника.
расследование, задержан, подозреваемый, оскорбления, конфликт, злоумышленник

Вы сейчас просматриваете новость "В Мариуполе мужчину забили до смерти из-за ревности". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Полиция раскрыла преступление. Фото: dpchas.com.ua

В Светловодске мужчину убили и спрятали тело под автомобилем

Вчера, 13:24

Полиция задержала подозреваемого в совершении убийства

Донбасс

В прокуратуре рассказали подробности инцидента. Фото: blacksea.tv

В Мариуполе двух начальников обвинили в смерти работника

Вчера, 12:52

Смертельный инцидент произошел на одном из предприятий города

Донбасс

Боевики устраивают разборки между собой. Фото: AFP

Плотницкий поссорился с российскими "казаками"

Вчера, 11:34

Оккупационные власти не хотят регистрировать понаехавших

Донбасс

В Торецке сгорело авто активиста

Вчера, 11:16

По данным правоохранителей, инцидент произошел минувшей ночью 

Донбасс

Ситуация на востоке остается сложной. Фото: AFP

Боевики забили мирного жителя насмерть

Вчера, 11:07

Местные жители вышли на митинг, взбунтовавшись против произвола боевиков

Донбасс

В рядах боевиков возник очередной конфликт. Фото: AFP

На Донбассе вспыхнул конфликт с чеченскими наемниками - ИС

Вчера, 09:35

Поводом стала зависть местных боевиков

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования