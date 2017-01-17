В Мариуполе накрыли домашнюю порностудию (видео)

Изначально женщина работала с мужем, но после его смерти все "обязанности" исполняла сама

Домашнюю порностудию накрыли полицейские в Мариуполе. Услуги онлайн предоставляла 27-летняя женщина. Работала сразу с пятью зарубежными сайтами. В месяц зарабатывала около долларов 700.

В порно-бизнесе она уже восемь лет. Говорит, втянул когда-то собственный муж.

После смерти мужа, в прошлом году, женщина работала сама. В обычной жизни, говорят полицейские, вела себя тихо и незаметно.

"Вы думаете, мне нравится это? Меня не втянуло. Просто из-за возможности заработать деньги. Сами понимаете", – оправдалась подозреваемая.

"Люди заходили на сайт, регистрировались, платили деньги поминутно. За каждую минуту платили полтора доллара. В режиме он-лайн задавали ей вопросы, что она должна сделать", – сказал Павел Цион, заместитель начальника Управления киберполиции Донецкой области.

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