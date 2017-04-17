В Мариуполе подстрелили мужчину из-за собаки

Инцидент произошел в праздничный день

В Мариуполе произошла стрельба на улице. Об этом рассказал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, инцидент произошел минувшим вечером.

"Мужчина 1989 года рождения выгуливает свою собаку на площадке возле дома. Там стоит автомобиль, на колесо которого животное решило справить нужду. Владельцу машины это не понравилось. Он решил "наказать" собаку – вытащил травматическое оружие и прицелился в животное", – пояснил Аброськин детали ЧП.

Хозяин прикрыл собой собаку и получил огнестрельное ранение левого плеча и левого тазобедренного сустава.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донбасса растет социальное напряжение. Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, местные жители собираются выдвинуть свои требования боевикам.





