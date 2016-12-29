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В Мариуполе полицейский вылетел на встречную и врезался в троллейбус: есть погибшие http://www.segodnya.ua/img/article/7841/44_main.1482978485.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/44_tn.1482978485.jpg Донбасс В результате ДТП погиб пассажир машины полицейского, сам правоохранитель находится в тяжелом состоянии

В Мариуполе полицейский вылетел на встречную и врезался в троллейбус: есть погибшие

Сегодня, 06:21

В результате ДТП погиб пассажир машины полицейского, сам правоохранитель находится в тяжелом состоянии

В результате ДТП погиб пассажир машины полицейского. Фото: Головне Управління Національної поліції в Донецькій області / Facebook
В результате ДТП погиб пассажир машины полицейского. Фото: Головне Управління Національної поліції в Донецькій області / Facebook

В Мариуполе полицейский выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом. Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в Донецкой области на своей странице в Facebook.

"В 17.30 на закруглении дороги по улице Краснофлотской сотрудник полиции Донецкой области, который находился на выходном, за рулем собственного автомобиля "Форд Фокус" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение троллейбусом, который двигался во встречном направлении", – сообщили в полиции.

В результате ДТП погиб пассажир машины полицейского, сам правоохранитель находится в тяжелом состоянии. За медицинской помощью также обратился водитель троллейбуса.
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Источник:

"Сегодня"

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