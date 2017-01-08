В Мариуполе пьяный военный устроил аварию

Мужчина за рулем иномарки влетел в столб

В Мариуполе пьяный украинский военный совершил ДТП. Об этом сообщает отдел управления превентивной деятельности полиции Донецкой области.

"30-летний военнослужащий, управляя автомобилем "Форд" в нетрезвом состоянии, совершил наезд на электроопору и получил телесные повреждения. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр с предварительной квалификацией "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами", – говорится в сообщении силовиков.

Также в ведомстве отметили, что с начала года правоохранители региона выявили 50 пьяных водителей.