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В Мариуполе пьяный военный устроил аварию http://www.segodnya.ua/img/article/7863/37_main.1483875111.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/37_tn.1483875111.jpg Донбасс Мужчина за рулем иномарки влетел в столб

В Мариуполе пьяный военный устроил аварию

Сегодня, 13:28

Мужчина за рулем иномарки влетел в столб

Военный устроил ДТП. Фото: AFP
Военный устроил ДТП. Фото: AFP

В Мариуполе пьяный украинский военный совершил ДТП. Об этом сообщает отдел управления превентивной деятельности полиции Донецкой области.

"30-летний военнослужащий, управляя автомобилем "Форд" в нетрезвом состоянии, совершил наезд на электроопору и получил телесные повреждения. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр с предварительной квалификацией "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами", – говорится в сообщении силовиков.

Также в ведомстве отметили, что с начала года правоохранители региона выявили 50 пьяных водителей.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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