В Мариуполе "скорая" копов угодила в аварию

В результате пострадал один человек

В Мариуполе служебный автомобиль медицинской службы "ДЄУ Сенс" под управлением 26-летнего водителя угодил в аварию. Как сообщает полиция Донецкой области, инцидент произошел минувшим вечером на перекрестке улиц Мира и Зелинского.

"57-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2109" во время совершения поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение. В результате происшествия пострадала 34-летняя пассажир ваза", – рассказали в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.