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В Мариуполе "скорая" копов угодила в аварию http://www.segodnya.ua/img/article/7862/9_main.1483799999.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/9_tn.1483799999.jpg Донбасс В результате пострадал один человек

В Мариуполе "скорая" копов угодила в аварию

Сегодня, 16:37

В результате пострадал один человек

ДТП произошло в Мариуполе. Фото: AFP
ДТП произошло в Мариуполе. Фото: AFP

В Мариуполе служебный автомобиль медицинской службы "ДЄУ Сенс" под управлением 26-летнего водителя угодил в аварию. Как сообщает полиция Донецкой области, инцидент произошел минувшим вечером на перекрестке улиц Мира и Зелинского.

"57-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2109" во время совершения поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение. В результате происшествия пострадала 34-летняя пассажир ваза", – рассказали в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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