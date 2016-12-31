В Мариуполе задержали пьяного полицейского, который чуть не сбил городскую елку (фото)

Мариупольские полицейские задержали своего коллегу, который в нетрезвом состоянии чуть не врезался в городскую елку, а потом пытался сбежать с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Сообщается, что автомобиль двигался со стороны проспекта Мира, водитель не справился с управлением и выехал за пределы дороги, врезавшись в бордюр возле главной елки города.

"Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в бордюр на площади Драматического театра. Увидев правоохранителей, мужчина бросил транспортное средство и попытался убежать, но был задержан нарядом полиции Центрального отдела полиции Мариуполя. Он привлекается к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении полиции.

Как удалось выяснить правоохранителям, задержанным оказался действующий сотрудник полиции – старший лейтенант Управления защиты экономики в Донецкой области.