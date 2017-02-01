В Мининфраструктуры рассказали о готовности обеспечить эвакуацию Авдеевки

Сегодня, 11:27

Ведомство создало собственный штаб и находится в полной координации с другими органами власти по Авдеевке

Владимир Омелян. Фото: архив
Владимир Омелян. Фото: архив

Министерство инфраструктуры готово к возможной эвакуации населения Авдеевки, для этого подготовлены необходимые транспортные средства и разработана логистика. Об этом заявил глава ведомства Владимир Омелян, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Министерство инфраструктуры Украины создало штаб и отслеживает события в Авдеевке. Все транспортные средства, необходимые для эвакуации населения, подготовлены. Об этом во время брифинга 31 января 2017 сообщил Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.

"Мне, как министру, и, в первую очередь, как гражданину Украины, очень больно то, что российские оккупанты хотят создать новое Алеппо в центре Европы! То, что мы видим последние двое суток, – это переходит всякие границы, хотя россияне их перешли еще несколько лет назад", – сказал Омельян.

Он отметил, что Мининфраструктуры готово к эвакуации населения из Авдеевки, если будет дан соответствующий указ.

"Министерство инфраструктуры Украины создало свой собственный штаб и находится в полной координации с другими органами власти. Мы отслеживаем события в Авдеевке и уже обеспечили все необходимые транспортные средства, необходимые для того, чтобы провести эвакуацию, если такое решение будет принято. Мы готовы физически и логистически обеспечить эвакуацию населения, как со стороны железной дороги, так и со стороны автобусных перевозок. И, безусловно, требуем от России немедленно прекратить огонь, потому что каждая смерть будет отплачена стократно"", – добавил министр.

Как стало известно, всех желающих выехать из Авдеевки, которую уже несколько дней обстреливают боевики, начали эвакуировать. Первые автобусы из Авдеевки выедут сегодня.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
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"Сегодня"

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