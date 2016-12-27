В Минобороны подтвердили, что двое украинских военных попали в плен боевиков

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам боевой операции Александр Мотузяник подтвердил информацию о том, что двое бойцов попали в плен боевиков.

"Вследствие боевых действий за сутки двое наших бойцов получили ранения, погибших нет. Еще двое попали в плен", – сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Ранее сообщалось, что двое военных исчезли в зоне боевых действий. По информации штаба боевых действий, они возвращались после лечения и в районе пропускного пункта "Золотой" в Луганской области связь с ними прервалась.

По версии штаба – они сбились с маршрута и заехали на территорию, подконтрольную боевикам. Пропавших сейчас ищут.

Вместе с тем, в СМИ появилась информация, что военных уже их доставили в Луганск.