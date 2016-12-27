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В Минобороны подтвердили, что двое украинских военных попали в плен боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7835/41_main.1482840654.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/41_tn.1482840654.jpg Донбасс В ведомстве не называют точное место нахождение пропавших бойцов 

В Минобороны подтвердили, что двое украинских военных попали в плен боевиков

Вчера, 14:08

В ведомстве не называют точное место нахождение пропавших бойцов 

На Донбассе пропали бойцы. Фото: AFP
На Донбассе пропали бойцы. Фото: AFP

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам боевой операции Александр Мотузяник подтвердил информацию о том, что двое бойцов попали в плен боевиков.

"Вследствие боевых действий за сутки двое наших бойцов получили ранения, погибших нет. Еще двое попали в плен", – сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Ранее сообщалось, что двое военных исчезли в зоне боевых действий. По информации штаба боевых действий, они возвращались после лечения и в районе пропускного пункта "Золотой" в Луганской области связь с ними прервалась.

По версии штаба – они сбились с маршрута и заехали на территорию, подконтрольную боевикам. Пропавших сейчас ищут.

Вместе с тем, в СМИ появилась информация, что военных уже их доставили в Луганск.
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"Сегодня"

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