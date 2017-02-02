В Минобороны пояснили, чего боевики добиваются в Авдеевке

Сегодня, 14:50

Для пророссийских боевиков Авдеевка является стратегическим важным объектом, сказал спикер Минобороны

Российские боевики. Фото: Facebook
Российские боевики. Фото: Facebook

Россия через обстрелы Авдеевки пророссийскими боевиками пытается дискредитировать украинскую сторону, что якобы украинские военные не выполняют Минские договоренности. Об этом рассказал на брифинге представитель Министерства обороны Александр Мотузяник, передает NewsOne.

По его словам, боевики не только хотят выбить украинских военных из Авдеевки, но здесь также присутствует политический подтекст: Москва хочет показать мировой общественность, что украинская сторона якобы не выполняет Минские договоренности. Этим Путин хочет оказать давление на украинские власти.

"Авдеевка для врага остается чрезвычайно важным стратегическим объектом. Все знают, что там проходит очень важная трасса, там также есть очень важные объекты, которые имеют для противника очень большой интерес. Это и коксохимический завод, это и фильтровальная станция", – сказал Мотузяник.

Как сообщалось, боевики в течение суток нарушали режим тишины и перемирие в Авдеевке. Минувшие сутки на Донбассе ознаменовались 67 обстрелами со стороны боевиков. Двое украинских военных погибли, десять – ранены и четверо – травмированы.
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