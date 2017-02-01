В Минобороны Украины рассказали о новых обстрелах на Донбассе

Как сообщил Мотузяник, с начала суток враг выпустил 120 боеприпасов по позициям Вооруженных Сил Украины

С начала суток 1 февряля враг выпустил уже 120 боеприпасов и провел 15 обстрелов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает УНН.

"Зафиксировано сейчас 15 вражеских обстрелов, 6 артиллерийских, 4 танковых, 3 с использованием "Градов", а также 3 минометных обстрела. Уже по состоянию на эту минуту по нашим позициям враг выпустил 120 боеприпасов. Кроме того, (противник – Ред.) дважды переходил в прямую атаку, однако, как уже было отмечено, враг был остановлен", – рассказал спикер Минобороны.

По его словам, Красногоровка и Авдеевка сейчас являются наиболее горячими точками в зоне проведения спецоперации на Донбассе.

"По состоянию на эту минуту с начала суток, пока что, потерь в рядах Вооруженных сил Украины не зафиксировано", – добавил Мотузяник.

Напомним, несмотря на обстрелы, ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно, а сегодня, 1 февраля, утром началась добровольная эвакуация мирных жителей. При этом боевики отказываются соблюдать перемирие, что делает невозможными ремонтные работы, необходимые Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ) для восстановления теплоснабжения города в полном объеме.

Тем временем, к прекращению огня призывают в ОБСЕ, в Госдепартаменте США и в Совете безопасности ООН, а Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе встретится в Минске сегодня – украинская сторона намерена на всех уровнях жестко ставить вопрос о прекращении огня, доступе ремонтников к комуникациям города и ответственности России за то, что город оказался на грани гуманитарной катастрофы, получают ранения мирные жители, а Вооруженные Силы Украины несут потери.