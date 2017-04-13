В Минске договорились о соблюдении режима тишины накануне Пасхи

Кроме того, с 1 апреля, к поминальным дням, запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ

Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске повторно договорилась о соблюдение режима прекращения огня накануне пасхальных праздников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook.

"Трехсторонняя контактная группа подтвердила свою приверженность решению от 29 марта 2017 о выполнении ранее принятых обязательств по полному соблюдению режима прекращения огня накануне пасхальных праздников", – сообщила Олифер.

Дарка Олифер отметила, что украинская сторона расценивает Минские договоренности как безальтернативный фундамент для урегулирования ситуации на Донбассе.

Также она добавила, что с 1 апреля, к поминальным дням, запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ, в частности, планируется продлить работу пунктов пересечения в утренние и вечерние часы.

Напомним, сегодня Трехсторонняя контактная группа провела заседание в Минске.