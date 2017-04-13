В Минске решили создать группу экспертов по экологии Донбасса

Вчера, 20:42

Сайдик также сообщил, что ТКГ обсуждала нынешнее положение, которое создалось в связи с блокадой путей сообщения

Мартин Сайдик. Фото: из открытых источников
Мартин Сайдик. Фото: из открытых источников

Трехсторонняя контактная группа по Украине договорилась о создании специальной международной команды экспертов, которые займутся изучением экологических рисков в связи с подтоплением угольных шахт на Донбассе, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в среду в Минске по итогам заседания ТКГ.

"Мы обсуждали вопросы поставок воды, электричества, газа и платежей за эти услуги. Должное внимание было уделено также экологическим рискам в связи с подтоплением угольных шахт. В этой связи была поддержана идея создания международной группы экспертов", – сообщил Сайдик.

Он также проинформировал, что ТКГ обсуждала нынешнее положение, которое создалось в связи с блокадой путей сообщения и введением так называемого внешнего управления на предприятиях под украинской юрисдикцией, работающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и его последствия.

"Мне лично кажется, что восстановление прежнего положения могло бы стать одним из важных путей возобновления экономического сотрудничества в регионе", – добавил спецпредставитель ОБСЕ.

Сайдик также сообщил, что политическая подгруппа в среду сконцентрировалась на обсуждении вопросов, связанных с "формулой Штайнмайера", а также дальнейшей работы согласно поручению политических советников глав государства и правительства стран "нормандского формата" по итогам прошедшей их встречи в Минске в прошлый четверг.

Как сообщалось, сегодня Трехсторонняя контактная группа провела заседание в Минске.

Следующее заседание Трехсторонней контактной групп по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 26 апреля, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдинг журналистам в среду в Минске.
ОБСЕ, контактная группа, Сайдик, Трехсторонняя контактная группа, ТКГ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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