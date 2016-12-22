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В Минске снова обсуждалась так называемая "формула Штайнмайера" http://www.segodnya.ua/img/article/7817/97_main.1482350970.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/97_tn.1482350970.jpg Донбасс Киев в вопросе выборов настаивает на полном режиме тишины и выводе иностранных военных

В Минске снова обсуждалась так называемая "формула Штайнмайера"

Вчера, 22:15

Киев в вопросе выборов настаивает на полном режиме тишины и выводе иностранных военных

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: AFP
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: AFP

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) на заседании в среду обсуждала формулу, предложенную министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщает спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Он сегодня обсуждался, этот вопрос, и обсуждается очень подробно в нормандском формате", – сообщил М.Сайдик по итогам заседания ТКГ в среду в Минске, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о "формуле Штайнмайера".

При этом спецпредставитель ОБСЕ не уточнил содержание данной формулы.

В свою очередь, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер относительно местных выборов написала в Фейсбуке: "Во время консультаций в рамках политической подгруппы основным вопросом были возможные модальности проведения легитимных местных выборов в соответствии с законодательством Украины и стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ".

Украинская сторона подчеркивает, что без полного режима тишины, вывода иностранных воинских формирований, закрытия границы, без соблюдения украинского законодательства и соблюдения стандартов ОБСЕ выборов быть не может.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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