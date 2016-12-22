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В ОБСЕ назвали количество погибших в этом году жителей Донбасса http://www.segodnya.ua/img/article/7821/0_main.1482416801.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/0_tn.1482416801.jpg Донбасс Еще сотни человек получили ранения в результате боевых действий

В ОБСЕ назвали количество погибших в этом году жителей Донбасса

Сегодня, 16:18

Еще сотни человек получили ранения в результате боевых действий

С начала года погибли десятки мирных жителей Донбасса. Фото: AFP
С начала года погибли десятки мирных жителей Донбасса. Фото: AFP

В этом году специальная мониторинговая миссия зафиксировала на Донбассе 305 случаев ранения гражданских жителей и еще 83 случая со смертельным исходом. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.

"С января по ноябрь этого года СММ ОБСЕ зафиксировала 83 летальных исхода, а также 305 случаев ранения гражданского населения", – подчеркнул Хуг.

Напомним, в течение конфликта на Донбассе представители гуманитарной миссии "Черный Тюльпан" обнаружили 810 тел погибших.
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