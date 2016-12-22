В ОБСЕ назвали количество погибших в этом году жителей Донбасса

Еще сотни человек получили ранения в результате боевых действий

В этом году специальная мониторинговая миссия зафиксировала на Донбассе 305 случаев ранения гражданских жителей и еще 83 случая со смертельным исходом. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.

"С января по ноябрь этого года СММ ОБСЕ зафиксировала 83 летальных исхода, а также 305 случаев ранения гражданского населения", – подчеркнул Хуг.

Напомним, в течение конфликта на Донбассе представители гуманитарной миссии "Черный Тюльпан" обнаружили 810 тел погибших.