В ОБСЕ рассказали о дырах на границе с РФ

Вчера, 12:50

Наблюдатели побывали в одном из пунктов пропуска на оккупированной территории

Граница слабо контролируется. Фото: AFP
Граница слабо контролируется. Фото: AFP

Боевики не уделяют внимания контролю за границей. В частности, один из таких фактов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

В частности, говорится в отчете СММ ОБСЕ, в пешеходном пункте пропуска возле с. Леоново (быв. Червоный Жовтень) наблюдатели не увидели ни одного представителя самопровозглашенной "ЛНР".

"Шлагбаум был поднят, но ни перемещения пешеходов, ни движения автомобилей зафиксировано не было", – отметили наблюдатели.

Напомним, сегодня утром боевики обстреляли Марьинку.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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