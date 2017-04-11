В ОБСЕ рассказали о дырах на границе с РФ
Наблюдатели побывали в одном из пунктов пропуска на оккупированной территории
Боевики не уделяют внимания контролю за границей. В частности, один из таких фактов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ).
В частности, говорится в отчете СММ ОБСЕ, в пешеходном пункте пропуска возле с. Леоново (быв. Червоный Жовтень) наблюдатели не увидели ни одного представителя самопровозглашенной "ЛНР".
"Шлагбаум был поднят, но ни перемещения пешеходов, ни движения автомобилей зафиксировано не было", – отметили наблюдатели.
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