В ОБСЕ рассказали о дырах на границе с РФ

Наблюдатели побывали в одном из пунктов пропуска на оккупированной территории

Боевики не уделяют внимания контролю за границей. В частности, один из таких фактов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

В частности, говорится в отчете СММ ОБСЕ, в пешеходном пункте пропуска возле с. Леоново (быв. Червоный Жовтень) наблюдатели не увидели ни одного представителя самопровозглашенной "ЛНР".

"Шлагбаум был поднят, но ни перемещения пешеходов, ни движения автомобилей зафиксировано не было", – отметили наблюдатели.

Напомним, сегодня утром боевики обстреляли Марьинку.