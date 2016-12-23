В ОБСЕ рассказали о печальной участи жителей линии фронта

Гражданские лица, проживающие в районах вдоль линии соприкосновения, находятся в крайне непростой ситуации. Такие данные озвучили представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В качестве примера они привели случай в с. Новоалександровка, когда местную жительницу с инсультом не смогли провезти через блокпост в подконтрольном т.н. "ЛНР" пос. Молодежное. По информации СММ ОБСЕ, женщину хотели доставить в больницу, расположенную в оккупированном Первомайске.

"При взаимодействии с СЦКК миссия способствовала обеспечению соблюдения режима прекращения огня, чтобы гражданское население могло воспользоваться транспортными средствами для проезда через блокпост, поскольку на данный момент жителям Новоалександровки разрешается пересекать блокпост только пешком или на велосипеде", – пояснили в СММ ОБСЕ.

Напомним, украинские военные понесли потери на Донбассе: за минувшие сутки есть убитые и раненые.