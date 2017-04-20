В ОБСЕ рассказали о смертельной угрозе для жителей оккупированного Донбасса

Жителям оккупированных территорий Донбасса грозит опасность из-за неразорвавшихся боеприпасов. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

Так, в асфальтированной дороге вблизи позиции самопровозглашенной "ЛНР" приблизительно в 20 м к западу от памятника князю Игорю в районе Станицы Луганской обнаружены хвостовые стабилизаторы одной 120-мм и четырех 82-мм минометных мин.

"На северо-западной окраине с. Коммуна в 7–8 м от обочины дороги наблюдатели видели неразорвавшийся боеприпас, оцененный как 122-мм ракета. В с. Новогригоровка члены миссии вновь видели объект (по оценке, 220-мм ракета), застрявший в земле на обочине дороги", – говорится в отчете.

Кроме того, примерно в полукилометре к северо-востоку от Катериновки зафиксированы два неразорвавшихся боеприпаса, один из которых застрял в асфальте дорожного покрытия, а второй находился на обочине дороги. По оценке, это были два снаряда безоткатного орудия СПГ-9.