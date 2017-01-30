В огне 19 часов: подробности боя за Авдеевку

Сегодня, 13:37

Противник стягивает бронетехнику и реактивную артиллерию

Военные отбили атаки противника. Фото: AFP
Военные отбили атаки противника. Фото: AFP

Воскресный бой за Авдеевский промзону продолжался непрерывно в течение 19 часов. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

При этом, по его словам, противником было выпущено несколько сотен снарядов и мин.

"Боевые действия не завершились, а продолжились и сегодня. Точно известно, что российско-оккупационные войска продолжают обстрелы из минометов, танков, пушек, и подтянули к фронту реактивную артиллерию", – пояснил Мотузяник.

Кроме тяжелых боев в Авдеевке, обострилась обстановка и на других участках Донецкого направления. В частности, под интенсивный минометный обстрел попали Троицкое, Зайцево, Верхнеторецкое и Опытное.

Напомним, украинские военные понесли новые потери под Авдеевкой.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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