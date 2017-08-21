В оккупированном Луганске детей будут учить раздельно

В оккупированном Луганске решили вернуться к раздельному обучению мальчиков и девочек в школах. Как заявили представители оккупационных ведомств так называемой "ЛНР", с 1 сентября в двух школах – №№ 17 и 30 – будут открыты подобные классы.

"С 1 сентября в 30-й школе у нас появится класс мальчиков и класс девочек, а в 17-й школе – три класса, то есть класс мальчиков, класс девочек и общий класс", − сообщила "чиновница" от образования Оксана Колесникова.

По мнению директора школы № 17 Вадима Благушина, параллельно-раздельное обучение поможет школьникам сформироваться гармоничными личностями.

"Оказалось, что мальчики и девочки, когда учатся раздельно, – лучше, потому что девочка воспитывается в образе женщины, матери, мальчик растет мужчиной, и поэтому это пользуется большим спросом и все больше и больше родителей пытаются именно так сформировать свое будущее поколение", − считает Балагушин.

Напомним, боевики понесли большие потери на Донбассе.



