В оккупированном Луганске детей будут учить раздельно
Экспериментальные классы для девочек и мальчиков откроют с 1 сентября
В оккупированном Луганске решили вернуться к раздельному обучению мальчиков и девочек в школах. Как заявили представители оккупационных ведомств так называемой "ЛНР", с 1 сентября в двух школах – №№ 17 и 30 – будут открыты подобные классы.
"С 1 сентября в 30-й школе у нас появится класс мальчиков и класс девочек, а в 17-й школе – три класса, то есть класс мальчиков, класс девочек и общий класс", − сообщила "чиновница" от образования Оксана Колесникова.
По мнению директора школы № 17 Вадима Благушина, параллельно-раздельное обучение поможет школьникам сформироваться гармоничными личностями.
"Оказалось, что мальчики и девочки, когда учатся раздельно, – лучше, потому что девочка воспитывается в образе женщины, матери, мальчик растет мужчиной, и поэтому это пользуется большим спросом и все больше и больше родителей пытаются именно так сформировать свое будущее поколение", − считает Балагушин.
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