В ПАСЕ призвали пророссийских боевиков прекратить уничтожать Авдеевку

Сегодня, 13:02

Европейские политики напоминают о Минских договоренностях и отведении тяжелого вооружения с передовой

Авдеевская промзона. Фото: Facebook
Авдеевская промзона. Фото: Facebook

Парламентская Ассамблея Совета Европы выражает глубокую озабоченность происходящим в Авдеевке и призывает прекратить огонь, который повлек за собой жертвы среди военных и мирного населения. Об этом говорится в заявлении докладчиков ПАСЕ Йорди Ксуклы и Акселя Фишера, опубликованное на сайте организации.

Европейские политики призывают пророссийских боевиков прекратить огонь.

"Мы призываем пророссийских сепаратистов немедленно прекратить свое наступление в Авдеевке и обстрелы жилых районов, что может привести к гуманитарной катастрофе и необходимости эвакуации гражданского населения", – говорится в заявлении.

Докладчики натаивают, что стороны конфликта должны придерживаться Минских договоренностей о прекращении огня и отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения.

Как сообщалось, канадские дипломаты призываю прекратить огонь по Авдеевке, который ведут боевики, контролируемые Россией. В МИД Канады отмечают, что обстрелы Авдеевки провоцируют гуманитарный кризис в городе.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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