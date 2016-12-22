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В потемках в Украину вторглись десятки российских фур http://www.segodnya.ua/img/article/7818/61_main.1482390967.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/61_tn.1482390967.jpg Донбасс Чтобы было в грузовиках – неизвестно

В потемках в Украину вторглись десятки российских фур

Сегодня, 09:15

Чтобы было в грузовиках – неизвестно

В Украину вторгся очередной российский гумконвой. Фото: pravda.com.ua
В Украину вторгся очередной российский гумконвой. Фото: pravda.com.ua

Российская сторона в четверг в одностороннем порядке произвела оформление 59-го по счету так называемого "гумконвоя", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В период с 5.45 до 7.00 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовало две колонны т.н. "гумконвоя" в составе 46 автомобилей. Поскольку перемещение "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, контроль украинской межведомственной группой осуществлялся только путем визуального наблюдения без выполнения контрольных функций", – говорится в сообщении ведомства.

"Гумконвой" предположительно вез преимущественно продукты питания, медикаменты и подарки.

В Госпогранслужбе отмечают, что фактическое количество автомобилей в "гумконвое" не соответствует заявленному в предварительной ноте МИД РФ. "В частности, там шла речь о 40 автомобилях, на самом деле в Украину на временно неподконтрольном участке их заехало 46".
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"Сегодня"

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