В прифронтовую Старогнатьевку возвращаются жители (видео)

Сейчас в селе – проблемы с отоплением, со связью и электричеством

Мертвое село. Детсад без отопления. Школа и амбулатория – в аварийном состоянии. В прифронтовую Старогнатьевку стали возвращаться жители. С надеждой начать новую мирную жизнь. В Старогнатовке работают детский сад, школа, медицинская амбулатория, но сами жители считают село мертвым. И основная проблема – это отсутствие какой-либо работы.

Из тысячи трехсот жителей работа есть лишь у трехсот. В селе работают в основном женщины, мужчины – на заработках. Все предприятия закрылись после начала боев.

"Земли, которые обрабатывались раньше на 100%. Сейчас они полностью не обрабатываются и это отражается на бюджете сельского совета и на рабочих местах, которые были раньше", – говорит Кузьма Атаманов, и.о. Старогнатовского сельского головы.

Снаряды на улицах села рвались полтора года назад. Но последствия взрывов видны до сих пор.

Потолок амбулатории вот-вот обвалится, штукатурка сыплется на голову, внутри – холодно, температура не выше пяти градусов. Медоборудования нет, а за лекарствами приходится ездить за пятьдесят километров.

"Автобус ходит один раз в сутки. Уходит в полшестого утра и возвращается из Волновахи в полдвенадцатого дня. То есть у людей времени на то, чтобы пойти что-то купить, найти, сделать какие-то свои насущные дела, практически нет", – сказала Елена Батурина, заведующая Старогнатовской амбулаторией.

Малыши в детсаду замерзают.

"Вот такая температура у нас. Ну, 16-18 градусов бывает", – сказала Ирина Макашева, воспитательница детского сада.

Умываются холодной водой. О горячей даже не мечтают.

Разваливается и школа. Корпус, где находятся спортивный и актовый залы, повредило ударной волной во время обстрела. Теперь уроки физкультуры и праздничные концерты устраивают только во дворе – подальше от здания.

А еще в Старогнатовке – перебои со связью и электричеством.

"Очень сложно и трудно. Мы будем стараться, конечно. Что-то придумывать, обращаться в организации, решать эту проблему по мере сил и возможностей", – обещает Кузьма Атаманов, и.о. Старогнатовского сельского головы.

Пока же скудному бюджету сельсовета со всеми проблемами не справиться. Жители надеются, что на их прифронтовое село обратят внимание областные и столичные чиновники.

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