В пяти селах под Авдеевкой отсутствует электроснабжение (фото)

По состоянию на 20:30 6 февраля в Авдеевке восстановлено тепло- и водоснабжение для жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"К централизованному электроснабжению подключены все жители г. Авдеевка. Отсутствует электроснабжение в 5 населенных пунктах Ясиноватского района (села Тоненькое, Северное, Веселое, Водяное, Каменка), расположенных вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков", – говорится в сообщении.

Кроме того, 6 февраля была возобновлена работа общеобразовательных школ и детских садов.

Всего из Авдеевки эвакуированы 298 человек (из них 139 детей).

Напомним, 5 февраля а Авдеевке теплоснабжение перешло на стабильный режим.