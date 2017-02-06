В пяти селах под Авдеевкой отсутствует электроснабжение (фото)
К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков
Фото: ГосЧС
Фото: ГосЧС
Фото: ГосЧС
По состоянию на 20:30 6 февраля в Авдеевке восстановлено тепло- и водоснабжение для жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
"К централизованному электроснабжению подключены все жители г. Авдеевка. Отсутствует электроснабжение в 5 населенных пунктах Ясиноватского района (села Тоненькое, Северное, Веселое, Водяное, Каменка), расположенных вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков", – говорится в сообщении.
Кроме того, 6 февраля была возобновлена работа общеобразовательных школ и детских садов.
Всего из Авдеевки эвакуированы 298 человек (из них 139 детей).
Напомним, 5 февраля а Авдеевке теплоснабжение перешло на стабильный режим.
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