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В районе Попасной боевики попытались напасть на наблюдательный пункт ВСУ http://www.segodnya.ua/img/article/7848/48_main.1483126824.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/48_tn.1483126824.jpg Донбасс Нападение противника отбили, боевики понесли потери и отступили

В районе Попасной боевики попытались напасть на наблюдательный пункт ВСУ

Сегодня, 21:40

Нападение противника отбили, боевики понесли потери и отступили

В районе Попасной боевики попытались напасть на наблюдательный пункт ВСУ, фото соцсети
В районе Попасной боевики попытались напасть на наблюдательный пункт ВСУ, фото соцсети

Сегодня около 16:00 часов противник напал на наблюдательный пункт украинских военнослужащих, нападение отбили. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"В районе Попасной произошло боевое столкновение. Около 16 часов противник совершил нападение на наблюдательный пункт. Нападение отбито, враг понес потери и отступил. Всего в течение дня состоялось 25 обстрелов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики продолжали обстреливать позиции сил АТО на всех направлениях.

Уточнили, что на мариупольском направлении боевики из 120 и 82-миллиметровых минометов вели огонь по Широкино и Талаковке. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Марьинке, Широкино, Лебединском и Гнутово.

На луганском направлении из 82-миллиметровых минометов представители НВФ вели огонь по Новозвановке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополю, Новозвановке, Кондрашевке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоолександровке. А на донецком направлении из стрелкового оружия – по Южному и Опытному.
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