В районе Ясиноватой за 4,5 часа зафиксированы 216 взрывов – ОБСЕ

Сегодня, 11:04

Мониторинговая миссия сообщает о неспокойной обстановке и обстрелах на Донбассе 

ОБСЕ продолжает работу на востоке страны. Фото: AFP
ОБСЕ продолжает работу на востоке страны. Фото: AFP

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на протяжении 4,5 часов зафиксировала 216 взрывов в оккупированной Ясиноватой Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Команда СММ слышала 261 взрыв неопределенного происхождения, 29 выстрелов из неустановленных систем вооружения, 43 очереди и 55 выстрелов из крупнокалиберных пулеметов, 502 очереди и 50 выстрелов из стрелкового оружия, а также интенсивный огонь в течение девяти минут из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – отметили в пресс-службе миссии.

Ранее военные сообщили, что за минувшие сутки из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град оккупанты выпустили 20 снарядов в направлении украинских позиций в районе Талаковки.

Напомним, 29 января утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.
взрыв, ОБСЕ, военные, выпустили, боевики, миссия, минувшие сутки, специальная мониторинговая миссия, мониторинговая миссия
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "В районе Ясиноватой за 4,5 часа зафиксированы 216 взрывов – ОБСЕ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

ОБСЕ. Фото: osce.org

В МИД Украины раскрыли детали закрытых переговоров в рамках ОБСЕ

2 Сентября 2016, 12:56

На неформальное заседание приехали более 40 руководителей внешнеполитических ведомств государств-участников ОБСЕ

Донбасс

В штабе военных заговорили об эскалации на востоке

27 Сентября 2016, 22:41

Количество обстрелов выросло вдвое

Политика

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

В Кремле уточнили позицию Москвы по вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе

24 Октября 2016, 13:36

Песков отметил, что "в целом на потенциальную идею такой миссии при необходимости все согласились, но это пока не имеет конкретного наполнения"

Донбасс

Миссия ОБСЕ зафиксировала более 500 взрывов в районе Мариуполя , фото AFP

Миссия ОБСЕ зафиксировала более 500 взрывов в районе Мариуполя

14 Октября 2016, 00:42

По данным миссии, наибольшее количество нарушений было сосредоточено в районах к северо-востоку и востоку от Мариуполя

Происшествия и криминал

Ильми Умеров. Фото: krymr.com

ОБСЕ призывает оккупантов освободить Умерова из психбольницы

28 Августа 2016, 09:15

Российские власти пытаются заставить зампредседателя Меджлиса замолчать 

Донбасс

Противостояние на востоке продолжается. Фото: AFP

Боевики не жалеют боеприпасов и обстреливают бойцов

19 Ноября 2016, 08:08

Ситуация на востоке остается сложной, противник стреляет на всех направлениях 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования