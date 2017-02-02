В результате артобстрела Верхнеторецкого разрушены жилые дома

Сегодня, 20:15

Верхнеторецкое подверглось артиллерийскому обстрелу

В результате артобстрела Верхнеторецкого разрушены жилые дома, фото Восток-SOS
В результате артобстрела Верхнеторецкого разрушены жилые дома, фото Восток-SOS

Село Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области, которое находится неподалеку линии разграничения, подверглось артобстрелу боевиков, в результате чего повреждены 8 частных домохозяйств, погибших среди мирного населения нет.

Как сообщает в четверг пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, с. с.Верхнеторецкое подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны противника в среду около 22:00.

"В результате разрывов снарядов в жилом секторе по улице Школьной, Мира и Ленина, осколками было повреждено 8 домов местных жителей. Значительный ущерб понесли крыши домов, стены и заборы. К счастью, жертв и раненых среди мирного населения нет", – сказано в сообщении.

По всем данным фактам полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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