В результате обстрелов Авдеевки погибла женщина

Тело погибшей женщины с многочисленными осколочными ранениями нашли полицейские. Кроме того, еще двое местных жителей ранены

В Авдеевке, в результате утренних обстрелов боевиков, погибла женщина.

Тело погибшей нашли возле дома № 129 по улице Заводской, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"По предварительным данным, женщина 1955 года рождения умерла вследствие артудара в 7 утра", – информируют правоохранители.

Отмечается, что сегодня также поступили сообщения о двух раненых и 16 поврежденных домах по улицам Металлургов, Колосова, Тургенева, Заводская, Шевченко, Белинского, Спортивная.

"Группы полицейских обходят район, пострадавший от обстрелов. На улицах работают сразу 3 следственно-оперативные группы, которые документируют последствия терактов. Принимаются меры, чтобы не допустить мародерства. На улице выведены максимальные силы полиции", – добавляют правоохранители.

Отмечаешься, что с 29 января по настоящее время полиции известно об одном погибшем и семи раненых мирных жителях. Также повреждено 40 зданий, из которых шесть квартир и 34 частных дома. Город остается обесточенным. Отопление поддерживается на аварийном уровне, чтобы не замерзла система.

В Авдеевке до 17.00 объявлен "режим тишины", ремонтные бригады приступили к работе.