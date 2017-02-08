В результате обстрелов Авдеевки пострадало уже 10 мирных жителей, трое погибли

Сегодня, 02:00

По последним данным правоохранителей, выявлено 221 повреждение

С 29 января в Авдеевке идут бои, в результате обстрелов погибли трое (мужчина и две женщины) и  ранены 10 мирных жителей. Из них семь мужчин, три женщины.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По последним данным правоохранителей, выявлено 221 повреждение, из них 170 частных домов, 39 многоэтажек, 12 нежилых сооружений (5 гаражей, автомагазин, летняя кухня), 2 железнодорожных пути на станции Авдеевка и 6 автомобилей. 

Как сообщили в полиции, с 29 января незаконными вооруженными формированиями совершен 91 обстрел города Авдеевки и его окрестностей из РЗСО "Град", САУ калибром 122 и 152 мм, танка, минометов.
женщины, погибли, города, полиция, мужчина, станции, обстрел, повреждение, бои, области, авдеевка
Все новости по теме Авдеевка.

Вы сейчас просматриваете новость "В результате обстрелов Авдеевки пострадало уже 10 мирных жителей, трое погибли ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Георгий Тука, фото wz.lviv.ua

В Авдеевке боевики пытались устроить гуманитарную катастрофу - Тука

Вчера, 22:45

Также Георгий Тука прокомментировал заявление посла Германии относительно проведения выборов на оккупированной территории Донбасса

Донбасс

В районе Авдеевки подключены к электроснабжению еще три населенных пункта

В районе Авдеевки к электроснабжению подключили еще три села

Вчера, 19:13

Кроме того, в самой Авдеевке проведены ремонтно-восстановительные работы по 48 адресам

Донбасс

Боевики ОРДЛО. Фото: AFP

Количество обстрелов позиций ВСУ уменьшилось - штаб

Вчера, 18:57

Вместе с тем, по Авдеевке сегодня вел огонь танк противника, а Мариупольское направление "накрыли" минометами

Донбасс

Боевики не прекращают обстреливать Авдеевку. Фото: AFP

В Авдеевке сохраняется напряженная обстановка: боевики применили танки

Вчера, 13:32

Противник устраивает многочасовые обстрелы города

Донбасс

Авдеевка приходит в себя. Фото: полиция

Авдеевка приходит в себя после обстрелов боевиков

Вчера, 13:11

В городе удалось восстановить электроснабжение

Политика

Андрей Парубий. Фото: visti.ks.ua

Украина стала великой стеной, которая отделяет Европу от путинской орды – Парубий

Вчера, 10:56

Парламент минутой молчания почтил память украинских воинов, погибших за нашу страну

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования