В РФ озвучили планы по дальнейшей отправке "гумконвоев" на Донбасс

Вчера, 13:47

Как минимум еще полгода россияне планируют направлять на Донбасс так называемые "гуманитарные" конвои

РФ продолжает слать &quot;гумконвои&quot;. Фото: vk.com/Федор Болдырев
РФ продолжает слать "гумконвои". Фото: vk.com/Федор Болдырев

Очередной гуманитарный конвой на Донбасс будет отправлен до конца месяца, еще пять конвоев будут прибывать ежемесячно в течение полугода, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"В этом месяце прибудет", – сказал Пучков в четверг журналистам.

"Мы планируем, что ежемесячно будут, как правило, ходить по одному конвою. На ближайшие 6 месяцев все планы и программы составлены", – добавил глава МЧС РФ.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что для транспортировки убитых российских военнослужащих из Донбассе на территорию РФ используются так называемые "гуманитарные конвои".
россия, Украина, Донбасс, гумконвой , мчс рф

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Источник:

Интерфакс-Украина

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