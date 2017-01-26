В РФ озвучили планы по дальнейшей отправке "гумконвоев" на Донбасс

Как минимум еще полгода россияне планируют направлять на Донбасс так называемые "гуманитарные" конвои

Очередной гуманитарный конвой на Донбасс будет отправлен до конца месяца, еще пять конвоев будут прибывать ежемесячно в течение полугода, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"В этом месяце прибудет", – сказал Пучков в четверг журналистам.

"Мы планируем, что ежемесячно будут, как правило, ходить по одному конвою. На ближайшие 6 месяцев все планы и программы составлены", – добавил глава МЧС РФ.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что для транспортировки убитых российских военнослужащих из Донбассе на территорию РФ используются так называемые "гуманитарные конвои".