В РФ пообещали прекратить обстрелы Авдеевки – Жебривский

Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие"

Российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, временное "перемирие" должно наступить с 10:00 до 17:00, пока рабочие будут проводить ремонтные работы.

"Во время утреннего координационного совещания поступила информация от СЦКК о том, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Ремонтные бригады приступают к работе", – написал Жебривский.

Он отметил, что рассчитывает на прибытие наблюдателей миссии ОБСЕ для работы в зеркальном режиме.

Как сообщалось, позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.

Напомним, из-за ситуации в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Также президент поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке из-за обстрелов боевиков Совет безопасности ООН и ОБСЕ.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. Как заявлял Жебривский, в Авдеевке из-за сложившейся чрезвычайной ситуации температура в жилых домах продолжает снижаться.