В РФ собирают "войско" донских казаков на Донбасс

Очередная партия оккупантов собирается отправиться на Донбасс для нападения на украинских военных

Донские казаки собираются поехать на Донбасс в поддержку воюющих боевиков против украинских военных . Об этом говорится в указе атамана Всевеликого войска донского Николая Козицина.

"Всем казакам Всевеликого Войска Донского быть готовыми принять участие в защите Донбасса. Атаманам округов, юртов, станиц и хуторов подготовить списки добровольцев для формирования новых подразделений Казачьей Национальной Гвардии. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой", – говорится в приказе Козицина.

Отмечается, что мобилизация казаков связана с обострившейся ситуацией на Донбассе.

Напомним, вчера, 30 января, в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. "Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.

Как сообщил Жебривский, по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки. Он отметил, что в Авдеевку постоянно подвозят дополнительные элетрогенераторы и полевые кухни, а еду готовят на стадионе "Химик".