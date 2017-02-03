В России "казаки" уже боятся ехать на Донбасс – разведка

Так называемый "командующий Казачьей Национальной гвардией РФ" Николай Козицын приказал объявить в Ростовской области дополнительный набор в целях пополнения рядов самопровозглашенной "ЛНР". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Кроме того, отметили в разведке, на территории Ставропольского края РФ атаманы местных казачьих организаций начали активную работу среди подконтрольного им личного состава для направления на Донбасс.

"В тоже время, подавляющее большинство представителей указанной социальной группы (около 90%) отказываются от участия в боевых действиях", – констатируют разведчики.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погибли четверо украинских военных.