В России умер один из лидеров боевиков Болотов – СМИ (видео)

В Подмосковье скончался первый глава самопровозглашенной "ЛНР" Валерий Болотов. Об этом в пятницу, 27 января, "Ленте.ру" сообщил Олег Царев.

По его словам, Болотов умер в своем доме в Московской области. Об этом Цареву рассказала супруга Болотова.

Покойный был одним из участников выступлений весной 2014-го, в частности, он принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске в апреле того же года. В том же месяце Болотов был избран исполняющим обязанности "народного губернатора".

В августе того же года он сложил полномочия первого главаря т.н. "ЛНР", сославшись на последствия ранения.