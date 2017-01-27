В России умер один из лидеров боевиков Болотов – СМИ (видео)
Покойный участвовал в захвате луганского СБУ
В Подмосковье скончался первый глава самопровозглашенной "ЛНР" Валерий Болотов. Об этом в пятницу, 27 января, "Ленте.ру" сообщил Олег Царев.
По его словам, Болотов умер в своем доме в Московской области. Об этом Цареву рассказала супруга Болотова.
Покойный был одним из участников выступлений весной 2014-го, в частности, он принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске в апреле того же года. В том же месяце Болотов был избран исполняющим обязанности "народного губернатора".
В августе того же года он сложил полномочия первого главаря т.н. "ЛНР", сославшись на последствия ранения.
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