В руки силовиков попал боевик-захватчик СБУ в Донецке

В контрольном пункте "Новотроицкое" задержали боевика. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Пограничники заранее получили оперативную информацию об указанном гражданине. Уже во время проведения фильтрационных мероприятий правоохранители установили, что он является участником незаконных вооруженных формирований и в период в 2014-2015 году находился в составе одного из батальонов российских наемников", – рассказали пограничники.

Также 32-летний мужчина рассказал, что во время массовых беспорядков в 2014 году он участвовал в захвате здания СБУ в. Донецке и нес службу на блокпостах.

Напомним, в рядах боевиков растет число потерь личного состава.