В рядах боевиков назревает бунт из-за пустых карманов и желудков
В Донецкой области отмечаются случаи неповиновения
В связи с неудовлетворительными условиями материального и продовольственного обеспечения дежурств на передовых позициях в рядах боевиков ухудшается обстановка. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В частности, остается на низком уровне морально-психологическое состояние противника в Макеевке.
"Отмечаются случаи открытого неповиновения и недовольства условиями службы", – отметили в разведке.
Напомним, боевики на Рождество обстреляли оккупированный Харцызск: есть жертвы.
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