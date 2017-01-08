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В рядах боевиков назревает бунт из-за пустых карманов и желудков http://www.segodnya.ua/img/article/7863/43_main.1483876766.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/43_tn.1483876766.jpg Донбасс В Донецкой области отмечаются случаи неповиновения

В рядах боевиков назревает бунт из-за пустых карманов и желудков

Сегодня, 13:56

В Донецкой области отмечаются случаи неповиновения

Боевики приуныли. Фото: AFP
Боевики приуныли. Фото: AFP

В связи с неудовлетворительными условиями материального и продовольственного обеспечения дежурств на передовых позициях в рядах боевиков ухудшается обстановка. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, остается на низком уровне морально-психологическое состояние противника в Макеевке.

"Отмечаются случаи открытого неповиновения и недовольства условиями службы", – отметили в разведке.

Напомним, боевики на Рождество обстреляли оккупированный Харцызск: есть жертвы.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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