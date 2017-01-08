В рядах боевиков назревает бунт из-за пустых карманов и желудков

В связи с неудовлетворительными условиями материального и продовольственного обеспечения дежурств на передовых позициях в рядах боевиков ухудшается обстановка. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, остается на низком уровне морально-психологическое состояние противника в Макеевке.

"Отмечаются случаи открытого неповиновения и недовольства условиями службы", – отметили в разведке.

Напомним, боевики на Рождество обстреляли оккупированный Харцызск: есть жертвы.