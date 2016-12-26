В СБУ ответили на предстоящее освобождение двух женщин из плена боевиков
Тандит приветствовал решение о передаче двух пленных Киеву и выступил с новой инициативой
СБУ приветствует решение т.н. "ЛНР/ДНР" передать двух пленных женщин народному депутату Украины Надежде Савченко. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.
"Мы рады будем любому освобождению. На результат работает не только наша Минская группа – эксперты, волонтеры, общественные деятели. Но мы рады передаче кого-то из наших граждан через политиков. Фактически самое главное – это освобождение людей. Главное, чтобы "ЛНР/ДНР" не использовали это для корыстных целей", – сказал советник главы спецслужбы.
При этом Тандит подчеркнул: "Мы бы не хотели, чтобы на этом освобождении двух женщин все остановилось".
Отвечая на вопрос о том, когда эти две женщины могут быть пережданы Савченко, он сказал: "Не комментируем эту информацию, но я думаю, в ближайшее время".
Тандит также напомнил об инициативе, с которой выступила украинская сторона – об обмене пленными в формате "всех на всех".
"Мы готовы не просто отдать 15 человек, мы готовы отдать 228, чтобы забрать 48. Мы радуемся каждому освобождению", – подчеркнул он.
На вопрос о том, состоится ли такой обмен до конца года, советник главы СБУ сказал: "Не буду загадывать, я никогда не делаю авансовых заявлений. Потому что это может быть опасно в том числе для тех, кто будет проводить операцию по освобождению. Мы не анонсируем обмены. Мы просто их делаем".
Напомним, руководители т.н."ЛНР" и "ДНР" выступили с заявлением о намерениях передать народному депутату Надежде Савченко двух пленных женщин.
Ранее сообщалось, что Надежда Савченко встретилась с Захарченко и Плотницким в Минске.
В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.
После этого Верховная Рада исключила Савченко из делегации ПАСЕ. Ее также исключили из партии "Батькивщина" и из комитета Рады по нацбезопасности.
В понедельник также стало известно, что Савченко допросили в СБУ.
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