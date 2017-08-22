В селе Луганской области хотят закрыть единственную школу Вчера, 21:47 Просмотров: ...

Родители школьников не согласны с таким решением и говорят, что без школы их село вымрет

В селе Крымское, расположенном близ линии разграничения в Луганской области, чиновники хотят закрыть единственную школу. Детей планируют перевести на обучение в интернат в соседнем поселке. Вместе с тем, родители школьников не согласны с таким решением и говорят, что без школы их село вымрет.