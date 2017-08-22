В селе Луганской области хотят закрыть единственную школу

Вчера, 21:47

Родители школьников не согласны с таким решением и говорят, что без школы их село вымрет


В селе Крымское, расположенном близ линии разграничения в Луганской области, чиновники хотят закрыть единственную школу.

Детей планируют перевести на обучение в интернат в соседнем поселке. Вместе с тем, родители школьников не согласны с таким решением и говорят, что без школы их село вымрет. 
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Источник:

"Сегодня"

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