В селе Луганской области хотят закрыть единственную школу
Родители школьников не согласны с таким решением и говорят, что без школы их село вымрет
В селе Крымское, расположенном близ линии разграничения в Луганской области, чиновники хотят закрыть единственную школу.
Детей планируют перевести на обучение в интернат в соседнем поселке. Вместе с тем, родители школьников не согласны с таким решением и говорят, что без школы их село вымрет.
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