В сети показали, кем прикрываются боевики в оккупированном Донецке (фото)

Противник прячет технику за спинами детей и обывателей

Боевики в очередной раз доказали собственный цинизм и дерзость. В частности, в сеть попали фото, на которых запечатлена военная техника противника. Пользователи очень быстро установили, кем прикрываются сторонники самопровозглашенных республик.

"Это возле школы. На первой фотке видна сама школа вдалеке. Адрес дома на фото: Донецк, Ленинский проспект, дом № 33", – отметили комментаторы.

Фото: Твиттер