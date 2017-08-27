В Сети высмеяли "беременного" Захарченко

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Главарь боевиков так называемой "ДНР" прилично набрал вес

В сети смеются над набравшим вес главарем боевиков так называемой "ДНР" Александром Захарченко, – передает "Обозреватель".

"Забеременел?" – интересуется пользователь Twitter Синьо-жовте ДРГ.

"Моторольного вынашивает", – пишет Укроп Докучаевский.

"От Суркова, или от Бородая" – интересуется "Глобус".

Напомним, Захарченко отказался от "Малороссии".

Ранее сообщалось, что курьез с Царевым взорвал Сеть.