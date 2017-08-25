В штабе АТО рассказали, как прошел первый день "школьного перемирия"

Обстрелы со стороны боевиков в штабе охарактеризовали, как неприцельные и провокационные

Первый день перемирия в зоне АТО, достигнутого в результате мирных договоренностей к началу нового учебного года, не прошел полностью спокойно, отметили в пресс-центре штаба спецоперации на Донбассе.

"В целом количество обстрелов наших позиций уменьшилась более чем в два раза. Боевики не применяли артиллерию и минометы", – рассказали в штабе.

При этом пять случаев открытия огня, зафиксированных с полуночи 25 августа, в сообщении пресс-центра штаба АТО характеризуются как неприцельные и провокационные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ На Донбассе сожгли могилу бойца АТО

В частности ночью, на Донецком направлении, боевики открывали огонь недалеко от поселка Зайцево, но обстрел был недолговременным.

Кроме того, несколько раз боевики били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевской промзоны.

На Приморском направлении под вражеским огнем оказались позиции сил АТО на подступах к Водяному.

В штабе АТО отметили, что, строго придерживаясь мирных договоренностей, украинские военные оружие не применяли.

"Мы надеемся, что новое, так называемое "школьное перемирие", станет базисом для устойчивого мира на Донбассе", – говорится в сообщении.