В штабе АТО рассказали, как прошел первый день "школьного перемирия"

Сегодня, 19:34

Обстрелы со стороны боевиков в штабе охарактеризовали, как неприцельные и провокационные

Фото: пресс-служба Минобороны Украины
Фото: пресс-служба Минобороны Украины

Первый день перемирия в зоне АТО, достигнутого в результате мирных договоренностей к началу нового учебного года, не прошел полностью спокойно, отметили в пресс-центре штаба спецоперации на Донбассе.

"В целом количество обстрелов наших позиций уменьшилась более чем в два раза. Боевики не применяли артиллерию и минометы", – рассказали в штабе.

При этом пять случаев открытия огня, зафиксированных с полуночи 25 августа, в сообщении пресс-центра штаба АТО характеризуются как неприцельные и провокационные.

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В частности ночью, на Донецком направлении, боевики открывали огонь недалеко от поселка Зайцево, но обстрел был недолговременным.

Кроме того, несколько раз боевики били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевской промзоны.

На Приморском направлении под вражеским огнем оказались позиции сил АТО на подступах к Водяному.

В штабе АТО отметили, что, строго придерживаясь мирных договоренностей, украинские военные оружие не применяли.

"Мы надеемся, что новое, так называемое "школьное перемирие", станет базисом для устойчивого мира на Донбассе", – говорится в сообщении.
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Источник:

"Сегодня"

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