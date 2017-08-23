В штабе рассказали, как прошел День флага в зоне АТО

Почти на все вооруженные провокации силы АТО отвечали прицельным огнем

День Государственного флага Украины в районе проведения АТО прошел относительно спокойно – с полуночи зафиксировано четыре случая нарушения перемирия со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сообщению, обстрелы, в основном, были неприцельными и носили провокационный характер.

В частности, на Луганском направлении боевики дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку от Крымского, а около 13 часов противник выпустил две мины калибра 120 и 82 миллиметра в районе Новоалександровки.

На Донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов по укреплениям украинских бойцов в районе Авдеевской промзоны.

Почти на все вооруженные провокации силы АТО отвечали прицельным огнем, поэтому огневое противостояние было недолгим, отметили в штабе.

Также пресс-центр штаба АТО сообщает, что во всех прифронтовых городах и поселках прошли торжества по случаю Дня Государственного Флага Украины.

"Сине-желтый флаг в районе проведения АТО уже давно стал символом, который демонстрирует не только независимость и героизм украинском, но и показывает стремление нашего народа к европейским ценностям и мирной жизни", – говорится в сообщении.