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В Штабе Рината Ахметова помогли в лечении 6-летнему Давиду (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7825/63_main.1482508938.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/63_tn.1482508938.jpg Донбасс Оперировали мальчика в Киевском национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова

В Штабе Рината Ахметова помогли в лечении 6-летнему Давиду (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 18:00

Оперировали мальчика в Киевском национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова


6-летний Давид Бидник из села Сергеевка Донецкой области начал задыхаться по ночам. Когда родители обратились к врачам – ребенку назначили срочную операцию. Для спасения жизни мальчика было необходимо 100 тысяч гривен.В медицинской карточке 6-летнего Давида практически не осталось пустых листов. И последние полгода состояние ребенка особенно беспокоило родителей.

"Он по ночам очень сильно потел. Бывало, просыпался и плакал, кроме того, очень сильно похудел", – говорит Светлана Бидник, мама Давида.

Всегда активный мальчик начал сильно уставать и жаловаться на боль в груди.

Обзор кардиолога показал: ребенок нуждается в срочной операции на сердце, чтобы закрыть отверстие диаметром 10 миллиметров. Медлить было опасно.

"Мы через две недели поехали уже к второму врачу- кардиологу, сказали уже 1,6 см", – добавила Светлана.

Закрывают такой недостаток с помощью специального медицинского оборудования – окклюдерома, стоимость которого – десятки тысяч гривен. Для многодетной семьи из зоны боевых действий – это непосильная сумма.

"У нас был шок. У меня был шок, я не знала что делать. Мы обратились в Фонд Рината Ахметова", – продолжила Светлана.

Решение о предоставлении помощи пришло быстро – в Штабе Рината Ахметова понимали, времени ждать у ребенка не было.

"Если бы мы не сделали в ближайшее время операцию, то ребенок был бы инвалидом. Благодаря помощи Фонда Рината Леонидовича Ахметова нам установили окклюдером. Я хочу поблагодарить лично Рината Леонидовича Ахметова за оказанную помощь. Большое спасибо", – сказал Роман, отец Давида.

Оперировали мальчика в Киевском национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Через руки заслуженного кардиолога Украины Ирины Перепеки, которые пациенты называют золотыми, прошли сотни маленьких больных с пороками сердца. Среди них и Давид Бидник.

"Зная о том, что в зоне, в Донецкой области, работает Фонд Ахметова Рината – вот такого плана пациентов… мы всем им рекомендовали туда обращаться, потому что был не только Бидник, были еще дети, которым нужно было подобное вмешательство", – отметила Ирина Перепека, заслуженный кардиолог Украины.

Через неделю после операции Давида уже выписали. Его любимое занятие – сводить из конструктора дом. В школу пока нельзя – необходимо окрепнуть, но портфель уже собран.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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