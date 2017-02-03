В штабе опровергли обстрел оккупированного Донецка украинскими военными
Украинские военные не стреляют по оккупированному Донецку
Вооруженные силы Украины не обстреливают населенные пункты из артиллерии. Об этом заявляет пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
В штабе опровергли сообщения отдельных ресурсов о якобы обстреле украинскими военными Донецка. "Эта информация не соответствует действительности и является спланированной провокацией", – говорится в заявлении.
Ранее жители Донецка в соцсетях сообщили о чрезвычайно мощном взрыве в районе Мотеля. Пользователи соцсетей пишут, что это мог взорваться склад боеприпасов боевиков.
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