В штабе опровергли обстрел оккупированного Донецка украинскими военными

Украинские военные не стреляют по оккупированному Донецку

Вооруженные силы Украины не обстреливают населенные пункты из артиллерии. Об этом заявляет пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В штабе опровергли сообщения отдельных ресурсов о якобы обстреле украинскими военными Донецка. "Эта информация не соответствует действительности и является спланированной провокацией", – говорится в заявлении.

Ранее жители Донецка в соцсетях сообщили о чрезвычайно мощном взрыве в районе Мотеля. Пользователи соцсетей пишут, что это мог взорваться склад боеприпасов боевиков.