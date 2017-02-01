В Штабе военных отчитались о ситуации на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, шестеро ранены

Как сообщается, после массированных обстрелов из "Градов" и артиллерии, боевики осуществили несколько попыток атаковать защитников Украины

Сегодня боевики продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122 миллиметровую артиллерию, танки. Об этом сообщает штаб военной операции в Facebook.

"На утро после массированных обстрелов из "Градов" и артиллерии, российско-оккупационные войска осуществили несколько попыток атаковать защитников Украины, и, понеся многочисленные потери, отступали", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на Мариупольском направлении по Красногоровке вели огонь из танка, 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Богдановку. По Марьинке и Чермалык огонь вели минометы различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Широкино, Новотроицком, Новомихайловке и Новогригорьевке.

На Луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Врубовку. Из минометов – Катериновку и Попасную, а из стрелкового оружия – Крымское.

"В общем, зафиксировано 36 обстрелов. К сожалению, двое наших военных погибли, шестеро ранены", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, секретарь СНБО Александр Турчинов в Авдеевке поручил военным готовиться к контрнаступлению.