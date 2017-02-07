В штабе военных заявляют про очередную попытку со стороны боевиков дискредитировать ВСУ

Сегодня, 01:30

Штаб АТО опровергает заявление боевиков о планах ВСУ обстрелять Мариуполь

Фото:facebook.com
Фото:facebook.com

Штаб АТО опровергает заявление боевиков о планах ВСУ обстрелять Мариуполь. Об этом сообщает пресс-центр штаба на своей странице в Facebook.

"Сегодня российские СМИ развернули очередную информационную кампанию против украинских войск, находящихся в районе проведения АТО. Так, в сети интернет активно распространяется информация о якобы наличии в украинских военных планов обстрела города Мариуполь", – сказано в сообщении.

Пресс-центр сообщает, что такие заявления это очередная попытка дискредитировать украинских военных со стороны российско-оккупационных войск.

"В связи с этим пресс-центр штаба АТО заявляет, что это очередная попытка со стороны российско-оккупационных войск дискредитировать Вооруженные Силы Украины, а также искусственно создать информационный повод для прикрытия собственных планов относительно обстрела мирного населения города подконтрольной Украины территории", – заявили в штабе АТО.
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