В Славянске дети голодали в вымерзающем доме

Сегодня, 14:19

Детей удалось спасти благодаря вниманию соседа

Мать бросила детей замерзать. Фото: полиция
Мать бросила детей замерзать. Фото: полиция

В Славянске 31-летняя женщина ушла из дома, оставив на пьяного дедушку двух своих дочек, 2,5 и 5 лет. Как рассказали правоохранители, в доме не было ни тепла, ни еды. Полицейских вызвал знакомый семьи, которому стало жалко детей.

"Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции застали жуткую картину: в доме холодно, вещи разбросаны, сестрички, 2,5 и 5 лет замерзшие, а из еды только печенье, – сообщает славянский отдел полиции. – Полицейские вызвали медиков. К счастью, состояние девочек удовлетворительное, однако оставить их с пьяным дедушкой в холодном доме полицейские не могли".

Сотрудники ювенальной превенции поместили младшую девочку в детскую больницу, а старшую – в Центр социологической реабилитации. По словам правоохранителей, эта семья состоит на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Женщину неоднократно предупреждали, что в случае невыполнения родительских обязанностей она будет лишена материнских прав. Также у женщины есть старший сын, мальчик учится и живет в интернате", – отметили правоохранители.

Теперь же сотрудники полиции устанавливают местонахождение женщины. Она будет привлечена к административной ответственности. Также будет рассматриваться вопрос о том, насколько безопасно детям проживать с мамой.

Напомним, в селе Дорогиничи Волынской области во время пожара в жилом доме погиб годовалый сын хозяина жилища.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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